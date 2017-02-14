Hatay'dan acı haber: Bir askerimiz şehit

Operasyonda çıkan çatışmada bir uzman çavuşun şehit olduğunu ifade eden Vali Ata, "Birkaç aydır gözetleme keşif faaliyetleri yapılıyordu ama ilk defa sıcak temas sağlandı. Şu anda çatışma devam ediyor. Aldığımız bilgi şehidimiz olduğu yönünde." dedi.
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