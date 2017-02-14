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HATAY'DAN ACI HABER: BİR ASKERİMİZ ŞEHİT

Hatay'dan acı haber: Bir askerimiz şehit

Amanos Dağları'nın Dörtyol ilçesinin üzerindeki bölgede jandarma ekiplerinin operasyon yaptığını söyledi.

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Operasyonda çıkan çatışmada bir uzman çavuşun şehit olduğunu ifade eden Vali Ata, "Birkaç aydır gözetleme keşif faaliyetleri yapılıyordu ama ilk defa sıcak temas sağlandı. Şu anda çatışma devam ediyor. Aldığımız bilgi şehidimiz olduğu yönünde." dedi. 

AA
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