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HATİPOĞLU: ''SABRİYE ELENMEZ''

Hatipoğlu: ''Sabriye elenmez''

Survivor Panorama'nın sunucularından Hakan Hatipoğlu Survivor hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

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Survivor Panorama'nın sunucularından Hakan Hatipoğlu, Survivor yarışmacısı Sabriye'ye övgüler dizdi. Hatipoğlu, "bu kız çok bizden, hayatta elenmez" notuyla Sabriye'nin videosunu paylaştı.

Survivor Panorama'nın sunucularından Hakan Hatipoğlu, Survivor yarışmacısı Sabriye'ye övgüler dizdi. Hatipoğlu, "bu kız çok bizden, hayatta elenmez" notuyla Sabriye'nin videosunu paylaştı.

Survivor'ın eski yarışmacısı ve Survivor Panoroma'nın sunucusu Hakan Hatipoğlu samimi açıklamalarda bulundu. Instagram'ın hikaye bölümünden Sabriye'nin konseydeki duygusal anlarını paylaşan Hatipoğlu "bu kız elenmez, çünkü çok bizden" notunu düştü.

"SABRİYE ELENMEZ"

Survivor'ın ünlüler takımında yarışan Sabriye Şengül, dün teyze olacağı haberini aldı. Doğal tavırlarıyla dikkat çeken Sabriye dünkü hal ve hareketleri ile Acun Ilıcalı'yı bile etkiledi. Hakan Hatipoğlu da Sabriye'nin bu duygusal anlarını hemen video çekip "bu kız elenmez" dedi.

HAKAN HATİPOĞLU NE DEDİYSE ÇIKTI

Hakan Hatipoğlu daha önce Survivor ile ilgili pek çok tahminde bulunmuş ve tahminlerinin çoğu tutmuştu. Eser West için finale kalamaz demişti ve Eser, açlığa dayanamıp yarışmada ayrılmıştı. Hatipoğlu'nun Sabriye için yaptığı bu tahminin tutup tutmayacağı merak konusu oldu.

SABRİYE PEK ÇOK KEZ POTADAN ÇIKTI

Ünlüler takımı dokunulmazlığı kaybedince eleme potasına sürekli Sabriye giriyordu. Yalnızca bu hafta potaya girmeyen Sabriye pek çok kez elenme potasından çıktı. Potaların perisi Sabriye'nin halk tarafından bu kadar sevilmesi doğallığına bağlandı.

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