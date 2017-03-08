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HATİPOĞLU YENİ EVLENEN KADINLARI UYARDI

Hatipoğlu yeni evlenen kadınları uyardı

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, yeni evlenen kadınları uyardı.

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Yeni evlenen genç kızların kanaatkar olmadığı yönünde şikayetler aldığını belirten Nihat Hatipoğlu, "Hanım kızlar şaşırtıyorsunuz bizleri bazen. Hakikaten şaşırtıyorsunuz" dedi.

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun ATV'deki programına Erzurum'dan ismini vermek istemeyen bir izleyici bağlandı. Ağlamaktan zor konuşan 2 çocuk sahibi kadın izleyici "Eşim iflas ettiği için ailem boşanmamı istiyor, ne yapmalıyım?" diye sordu.
 
"BOŞANMALARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNUN NEDENİ..."

İzleyicisinin bu sorusu karşısında duygusallaştığı gözlenen Hatipoğlu, "Çok boşanmalar oluyor. Boşanmaların büyük çoğunluğunun nedeni de genç kızların kocalarından çok ağır şeyler istemeleri.... Kocaları da bunu beceremeyince boşanıyorlar" dedi.

"HANIM KIZLARIMIZ ŞAŞIRTIYORSUNUZ BİZİ"

Anne ve babaların kızlarını kanaatkar yetiştirmeleri gerektiğini savunan Hatipoğlu şöyle devam etti: "Anneler-babalar kızlarıza sabırlı olmayı, imkanlarla yetinmesi gerektiğini öğretin. Hanım kızlar şaşırtıyorsunuz bizleri bazen. Hakikaten şaşırtıyorsunuz. Erkekler yazıyor bize. Bazen öyle taleplerde bulunuyor ki hanım kızlarımız şaşırıp kalıyoruz. Bu ne kadar çirkin bir davranıştır.";

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