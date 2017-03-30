YEREL HABERLER
Ankara Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

HAVA HARP OKULU'NDA YAŞANANLAR KAMERADA

Hava Harp Okulu'nda yaşananlar kamerada

FETÖ'nün darbe girişiminde Hava Harp Okulu'nda yaşananların görüntüleri ortaya çıktı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin haklarında dava açılan ve tutuksuz yargılanan 51 Hava Harp Okulu öğrencisi savunmalarını tamamladı. Mahkeme, duruşmayı 18 Temmuz'a ertelerken, öğrencilerin darbe gecesi yaşadıkları korku dolu anları anlatan görüntü ve fotoğraf dava dosyasına girdi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, paraşüt eğitimi için İstanbul'dan Ankara'ya getirilen 51 Hava Harp Okulu öğrencisi hazır bulundu. Dün başlayan duruşmada, 51 öğrencinin tamamı savunmasını tamamladı. Öğrenciler, 1 yıl önce planlandığı belirtilen paraşütle atlama eğitimi kapsamında Ankara'ya getirildiklerini ve Kara Harp Okulu'nda konakladıklarını söylediler. Darbe teşebbüsüne katılmadıklarını ifade eden öğrenciler, haklarındaki "terör örgütü üyeliği" suçlamasının reddettiler.

Tutuksuz sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından, sanık avukatlarının talepleri alındı. Avukatlar, görülen davanın, darbe gecesi Kara Harp Okulu'ndan helikopterler ile Etimesgut'a götürülen 91 öğrenci ile öğrencilerin komutanı olan Yüzbaşı Kemal Baştuğ hakkında açılan dava ile birleştirilmesini talep etti. Yargılanan çoğu öğrencinin Ankara dışından geldiği için duruşmalardan vareste tutulmalarını talep eden avukatlar, Yüzbaşı Kemal Baştuğ'un tanık olarak dinlenilmesini istedi.

Duruşma 18 Temmuz'a ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, avukatların vareste tutulma taleplerini reddederek, duruşmayı 18 Temmuz'a erteledi. Mahkeme heyeti ayrıca, avukatların diğer dava ile birleştirilme talebine ve Yüzbaşı Kemal Baştuğ'un tanık olarak dinlenilmesi talebine sonra karar verileceğini bildirdi.

Öğrencilerin darbe gecesi çektikleri görüntüler dosyada

Hava Harp Okulu öğrencilerinden bazıları, hain darbe girişimi gecesi yaşadıklarını cep telefonları ile kaydetti. Öğrencilerin çektiği görüntü ve fotoğraf dosyaya girdi. Çekilen görüntünün net olmaması ile birlikte, Ankara'ya bombalar yağdıran FETÖ'cü askerlerin kullandığı uçakların sesleri ve öğrencilerin kendi aralarındaki konuşmaları dikkat çekiyor. Ankara'ya yağdırılan bombaları gören öğrencilerin durumu anlamaya çalıştıkları ve korku içinde bekledikleri görülüyor. Olay gecesi çekilen bir fotoğrafta ise, atılan bombalardan korkmaları sebebiyle koğuşlara giremeyen öğrencilerin koridorda bekledikleri görülüyor.

İHA
496
-
YGS şampiyonu Bingöl'e bir ilki yaşattıYGS şampiyonu Bingöl'e bir ilki yaşattı
Almanya İncirlik üssüne alternatif arıyorAlmanya İncirlik üssüne alternatif arıyor
Darbeci ve FETÖ'cü olduğunu kabul ettiDarbeci ve FETÖ'cü olduğunu kabul etti
Barzani'den ''Kürdistan bayrağı'' açıklamasıBarzani'den ''Kürdistan bayrağı'' açıklaması
Mete Yarar: Erdoğan zamanında söyledi inanmadılarMete Yarar: Erdoğan zamanında söyledi inanmadılar
Erdoğan'dan güzellik uzmanlarına müjdeErdoğan'dan güzellik uzmanlarına müjde
''Travesti'' diyen arkadaşını bıçakladı ! Mahkemede ise...''Travesti'' diyen arkadaşını bıçakladı ! Mahkemede ise...
Adana'da katliamın nedeni belli oldu !Adana'da katliamın nedeni belli oldu !
YGS sonucunu öğrenince intihar etti !YGS sonucunu öğrenince intihar etti !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS