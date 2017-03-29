Hava Kuvvetleri'ndeki FETÖ operasyonunda çok sayıda gözaltı

İzmir merkezli Ankara, Eskişehir, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Antalya ve Ordu illerini kapsayan 7 ildeki operasyonda yüzbaşı/teğmen rütbesinde ve aralarında siviller de bulunan 16 şüpheliye yönelik yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında iki de daha önceden firari olmak üzere toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu kaydedildi.
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