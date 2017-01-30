HAVA KUVVETLERİ'NE OPERASYON: GÖZALTILAR VAR !

Hava Kuvvetleri'ne operasyon: Gözaltılar var !

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yöneli FETÖ operasyonunda 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli askerlere Diyarbakır, Ankara, Amasya ve Eskişehir'in de aralarında olduğu 8 ilde operasyon düzenlendi. İkisi yarbay rütbesinde, biri filo komutanı 10 asker gözaltına alındı. Örgütte "abi" konumunda bulundukları ve Hava  Kuvvetleri Komutanlığı'ndan sorumlu oldukları, belirlenen 5 sivil ise aranıyor.

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Hava Kuvvetleri  Komutanlığına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, 5'i  sivil 15 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen güvenlik  güçleri, hakkında gözaltı kararı bulunan 15 kişi için Ankara, Diyarbakır, Amasya  ve Eskişehir'in de aralarında olduğu 8 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda, ikisi yarbay rütbesinde, biri filo komutanı 10 asker  gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin, Genelkurmay Başkanlığında  çalıştığı öğrenildi. Diğer illerde gözaltına alınanların ifade işlemleri için  Ankara'ya getirilecekleri bildirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 sivilin ise örgütte "abi" konumunda  bulundukları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından sorumlu oldukları belirtildi.  Bu kişileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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