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HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR !

Hava sıcaklığı artıyor !

Meteoroloji, yurt genelinde sıcaklığın hissedilir derecede artacağını açıkladı.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara Bölgesi ile Ege kıyılarının ve Manisa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde hissedilir derecede (4 ila 8) artacak, batı bölgelerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

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Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara'da ve Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/saat) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
 
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 10
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16
Adana: Az bulutlu 18
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 17
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 11
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -5
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 10

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