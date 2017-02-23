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HAVA SICAKLIKLARI 6 DERECE KADAR ARTACAK

Hava sıcaklıkları 6 derece kadar artacak

Meteoroloji hava sıcaklıklarının artacağının müjdesini verdi.

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Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, güney ve doğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği, sabah saatlerinde Ağrı, Bitlis ve Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da önemli bir değişiklik olmayacak, diğer yerlerde 3 ila 6 derece artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin geneli parçalı ve az bulutlu, güney ve doğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah saatlerinde Ağrı, Bitlis ve Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı ise, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün için hava durumu tahmin haritası.
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
 
Ankara: Az bulutlu 12
İstanbul: Az bulutlu 13
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu 17
Adana: Parçalı ve az bulutlu 19
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu 19
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı 0
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 15

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