''Havada kan kokusu var'' deyip, dehşet saçtı

Karşıyaka Zübeyde Hanım Mahallesi'nde 8 Şubat'ta meydana gelen olay, 112 acil yardım ve 155 polis imdat hattına yapılan 35 DNR 21 plakalı araç içinde bir kadının yaralandığı ihbarıyla ortaya çıktı.



4 YERİNDEN YARALANDI

Yeni Asır gazetesinin haberine göre; Olay yerine gelen ekipler, otomobilin içindeki Nadir D'nin sağ ve sol baldır, karın bölgesi ve sağ bileğinden silahla yaralandığını belirledi. Aracın şoför koltuğu üzerinde kan lekesi ve kırık bira şişesi ile araç içinde ve çevresinde çok sayıda 7.65 mm çapında boş kovan tespit edildi. Silahla dört yerinden ağır şekilde yaralanan Nadir D. hastanedeki ifadesinde muhasebeci olarak çalıştığını, saat 19.15 sıralarında fırının sahibi Hakkı K. ile buluştuklarını, kendisine ait araca binip Karagöl yoluna çıkıp araç içerisinde alkol aldıklarını, bir süre sonra tartıştıklarını ve sonra işyerine uğradıklarını söyledi.

'HAVADA KAN KOKUSU VAR' DEYİP TEHDİT ETMİŞ

Hakkı K'nin iş yerinden ne olduğunu bilmediği bir şey aldığını, sonra tekrar araç içinde tartıştıklarını ve kendisine yumruk attığını öne süren Narin D, ardından Hakkı K'nin silahını çekip bacaklarına doğru ateş ettiğini iddia etti. Nadir D, olaydan birkaç gün önce H.K'nin kendisini "Havada kan kokusu var" diyerek tehdit ettiğini de belirterek şikayetçi oldu.



"BİR KADINI VURDUM"

Soruşturma başlatan polis, silah sesinin ardından araçtan siyah montlu bir erkeğin indiğini ve Örnekköy'e doğru koşarak kaçtığını tespit etti. Bu sırada 112 Acil Servisi arayan bir kişinin de "Bir kadını vurdum hemen ambulans gönderin" diyerek telefonu kapattığı ortaya çıktı. Aranan zanlı Hakkı K. Örnekköy Polis Merkezi'ne silahla birlikte gelerek teslim oldu.

"ASIL O BENİ TEHDİT ETTİ"

İfadesi alınan Hakkı K. 6 yıldır birlikte olduğu N.D'den 1.5 yıl önce ayrılmak istediğini, ancak "Sana ağır bedel ödeteceğim" diyerek kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Narin D'nin daha önce intihara kalkıştığını, olay günü de onun ısrarıyla buluştuklarını belirten Hakkı K, araç içinde tartıştıkları sırada Narin D'nin "6 yılımı çaldın, bedelini ağır ödeteceğim" diyerek kendisine bir el ateş ettiğini, elinden almaya çalıştığı tabancanın bir el daha ateş aldığını, sonunda tabancayı alıp dışarı çıktığını ve yardım istemek için havaya 3 el ateş ettiğini ileri sürdü. Ruhsatsız tabancayı Suriyeli birinden aldığını ileri süren Hakkı K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.