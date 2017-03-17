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HAVALAR DAHA DA SOĞUYACAK !

Havalar daha da soğuyacak !

Yurt genelinde yağış beklenirken, bazı bölgelerde hava sıcaklığı 4 derece birden düşecek.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyıları dışında tüm yurtta havanın yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Kuzey Ege Kıyıları, Akdeniz, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere gece saatlerinden sonra Hakkari, Bingöl ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla iç ve batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu zamanla kar yağışlı 7

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu 8

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı 18

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu 7

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 16

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu 12

İHA
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