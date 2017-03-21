Havalar nasıl olacak ? Meteoroloji'den uyarı geldi

Yapılan son değerlendirmelere göre, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Malatya, Gaziantep, Kilis, Van, Hakkari ve Şırnak'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle hafif yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara'da zamanla kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara:Parçalı ve çok bulutlu 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu 17

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu 21

Adana:Parçalı yer yer çok bulutlu 22

Antalya:Parçalı ve az bulutlu 20

Samsun:Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 13

Trabzon:Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 10

Erzurum:Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı 2

Diyarbakır:Parçalı ve çok bulutlu 15



21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

Ekinoks, gün dönümü ilkbaharın habercisi ve sıcakların artması şeklinde yorumlanır. Ekinoksda meydana gelen olaylar nelerdir? Ekinoks (gün tün eşitliği ya da ılım olarak da bilinir), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Dünyanın birçok yerinde ve ülkemizde Ekinoks ile Nevruz baharın gelişi çeşitli şekillerde kutlanır. Yılda iki kez tekrarlanır – İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu.



Nevruz, baharın ilk günüdür ve bu gün kuzey yarım kürede bahar ekinoksunun (gün tün eşitliği) oluştuğu gündür. Güneş ışıkları ekvatora dik açı ile gelir. Gece ve gündüz birbirine eşitlenir. Ayrıca hem kuzey hem de güney kutbu aynı anda gündoğumu hattındadırlar ve gün ışığı her iki yarımküre arasında eşit olarak paylaşılmaktadır.

21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU İLE MEYDANA GELEN OLAYLAR



21 Mart durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.



23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.



Kuzey Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu – 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'dur.

Güney Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu – 23 Eylül İlkbahar Ekinoksu'dur.