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HAVALİMANI MÜDÜRÜ FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI

Havalimanı müdürü FETÖ'den gözaltına alındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki FETÖ operasyonunda Gazipaşa- Alanya Havalimanı müdürü de gözaltına alındı.

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Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde FETÖ/PDY operasyonunda aralarında Gazipaşa- Alanya Havalimanı müdürünün de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gazipaşa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gazipaşa- Alanya Havalimanı Müdürü C.A. ile Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde doktor A.A., esnaf A.Y. ve M.T. ile itfaiye işçisi G.C.Y., sabah yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

DHA
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