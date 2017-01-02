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HAVALİMANI YAKINLARINDA SALDIRI ! EN AZ 13 ÖLÜ VAR

Havalimanı yakınlarında saldırı ! En az 13 ölü var

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki havalimanının yakınlarında patlama ve silah sesleri yükseldi.

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Somali'nin başkenti Mogadişu'daki uluslararası havalimanına yakınlarında bombalı saldırı düzenlendi. Silah seslerinin de duyulduğu bildirilirken, ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti.

Polis yetkilisi Muhammed Hüseyin, yaptığı açıklamada, Mogadişu uluslararası havalimanı yakınlarındaki güvenlik noktasında arama sırasında bir aracın infilak ettiğini belirtti.

Afrika Birliği Barışı Koruma Misyonuna yakın bir noktada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 13 kişinin öldüğünü kaydeden Hüseyin, patlamanın çevredeki birçok binada hasara yol açtığını söyledi.

Bu arada bölgede ikinci bir patlamanın yanı sıra çatışma seslerinin duyulduğu kaydedildi.

Hükümet yetkilileri, henüz olayla ilgili açıklama yapmadı.

DHA
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