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HAVALİMANINDA YABANCI MADDE ALARMI

Havalimanında yabancı madde alarmı

Almanya'da havalimanında 50 kişinin zehirlenmesi sonucu yolcular tahliye edildi.

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Hamburg'da Havalimanı'nda 50 kişinin havalandırmadan geldiği tahmin edilen bir madde sonucu etkilenmesinin ardından yolcular tahliye edildi. Havalimanı kapatıldı.

Almanya'nın Hamburg şehrinde Havalimanı'nda bilinmeyen bir madde sebebiyle 50 kişinin solunum sıkıntısı ve gözlerinde yanma şikayetinde bulunduğu bildirildi. Havalimanından yüzlerce kişi tahliye edildi. Havalimanı sözcüsü olayın ardından havalimanının kapatıldığını açıkladı.

Şikayette bulunan kişiler hastaneye kaldırıldı. Tahliye edilen kişilerin ise terminallerin dışında, sıfırın altında hava sıcaklığında beklemek zorunda kaldığı belirtildi. Bazı uçuşların farklı havalimanlarına yönlendirildiği birdirildi.

Reuters'ın haberine göre ise maddenin güvenlik kontrolünün yapıldığı bölgede bulunduğu ifade edildi.

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