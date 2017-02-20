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HAVALİMANINDAKİ SUİKAST KAMERADA

Havalimanındaki suikast kamerada

Dünyayı sarsan Kuala Lumpur'daki suikastin görüntüleri yayınlandı.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda zehirlenerek öldürülmesi, Malezya ve Pyongyang yönetimini karşı karşıya getirdi.

Kuzey Kore'deki büyükelçisini geri çağırma kararı alan Malezya yönetimi, suikastin arkasında Pyongyang yönetiminin olduğuna inanıyor.

Kim'in cesedinin kendilerine verilmesini isteyen Pyongyang ise, daha önce yaptığı açıklamada otopsi sonucunu tanımayacağını duyurmuştu.

Taraflar arasındaki gerilim tırmanırken, Malezya televizyonları suikast anının görüntülerini ekrana getirdi.

Havalimanında kalabalığın arasında bekleyen Kim Jong-nam'ın yanına yaklaşan iki kadından beyaz giyimli olanı kurbanın gözlerini eliyle kapatıyor, diğeri ise yüzüne zehir sıkıyor. Peşinden suikast timi hızlıca olay yerinden ayrılıyor.

Ne olduğunu anlayamayan Kim polislerin yanına gidiyor ve yaşananları aktarıyor. Polisler ve kurban havalimanı içerisinde dolaşıyorlar,  tıbbi yardım için bir kliniğe gidiyorlar.

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