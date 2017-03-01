  • O fotoğraftaki kişi Adil Öksüz mü ? İşte cevabı
  • ÖKK'daki darbe girişimi davasında ilk itiraf
  • Erdoğan'a suikast davası: Devlet isteseydi sizi öldürürdü
  • Denize atlayan belediye başkanı dalgıcı kurtardı
  • MİT tüm yetkilerini İçişleri Bakanlığı'na devrediyor

HAVASI EN KİRLİ İLÇEDE DOĞALGAZ ATEŞİ YANDI

Havası en kirli ilçede doğalgaz ateşi yandı

Türkiye'nin en kirli havasına sahip ilçelerden biri olan Edirne'nin Keşan ilçesi doğalgaza kavuştu.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Edirne'nin Keşan ilçesinde 15 Haziran 2016'ta düzenlenen törenle başlayan doğalgaz çalışmaları bazı bölgelerde tamamlandı. Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde bazı vatandaşlar evlerinin mutfağında ilk doğalgaz ateşini yaktı.

Doğalgaz kullanmaya başlayan Çiğdem Özgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıldır ilçede kaldığını, hava kirliliğinden en çok etkilenen kişilerden biri olduğunu belirtti.

Hava kirliliğinin doğalgaz kullanımının artmasıyla azalacağını ifade eden Özgün, "Ne mutlu sonunda doğalgaza kavuştuk. Vatandaşlar doğalgaz kullanımı konusunda bilgilendirilmeli. Bence tüm vatandaşlar, evlerinde doğalgaz kullanmaya başlamalı. Keşan'da kirli hava soluyoruz. Umarım bundan sonra azalır. Kömürden kurtulduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

Doğalgaz tesisatını takan firma yetkilileri ise doğalgazın kömüre göre daha ekonomik olduğunu belirterek, vatandaşlara kombi alırken son teknoloji olan yoğuşmalı cihazları tercih etmelerini tavsiye etti.

AA
439
-
Türkiye'ye küstah tehdit !Türkiye'ye küstah tehdit !
TFF'den küme düşürülme iddiasına cevap !TFF'den küme düşürülme iddiasına cevap !
Almanya ile kriz büyüyor !Almanya ile kriz büyüyor !
Sosyal medyayı sallayan oturuş !Sosyal medyayı sallayan oturuş !
Demet Akalın’dan Cansu Taşkın’a mesaj varDemet Akalın’dan Cansu Taşkın’a mesaj var
Bu da ABD'nin karnavalıBu da ABD'nin karnavalı
İstanbul'da esrarengiz olay ! Bodrum katta uçak bulunduİstanbul'da esrarengiz olay ! Bodrum katta uçak bulundu
Rusya ve Çin'den Suriye kararına veto !Rusya ve Çin'den Suriye kararına veto !
Ağabeyi uykudan uyandırıp öldürdü !Ağabeyi uykudan uyandırıp öldürdü !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS