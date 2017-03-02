Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, kontrol noktasından kaçmasından sonra yaşanan kovalamacanın ardından havaya ateş açılarak yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Erdal S, arkadaşının kullandığı otomobille, Bursa-İzmir karayolunda ilerlerken kontrol noktasına geldi.

Buradaki polisler, aracı durdurmak istedi. Hızla kontrol noktasından kaçmaya başlayan Erdal S. ve arkadaşının içinde bulunduğu otomobilin önü bir süre sonra polis aracıyla kesildi.

Bu kez araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan Erdal S, yaklaşık 300 metre koştuktan sonra polislerin havaya ateş açması sonucu durdurularak, gözaltına alındı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi sorumlularından olduğu belirtilen Erdal S, sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.