  • 3 yılda 200 kişi tecavüz etti, 6 kişi tutuklandı
  • Almanya'da diplomatik kriz !
  • "Türkiye'de boşalma depremleri olacak"
  • Adıyaman 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayır oyu eşittir çukur demektir
YEREL HABERLER
Bursa Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

HAVAYA ATEŞ AÇILARAK YAKALANDI !

Havaya ateş açılarak yakalandı !

FETÖ soruşturmasında bir örgüt üyesi önce araçla sonra yaya olarak kaçmaya çalışınca havaya ateş açılarak yakalandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, kontrol noktasından kaçmasından sonra yaşanan kovalamacanın ardından havaya ateş açılarak yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Erdal S, arkadaşının kullandığı otomobille, Bursa-İzmir karayolunda ilerlerken kontrol noktasına geldi.

Buradaki polisler, aracı durdurmak istedi. Hızla kontrol noktasından kaçmaya başlayan Erdal S. ve arkadaşının içinde bulunduğu otomobilin önü bir süre sonra polis aracıyla kesildi.

Bu kez araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan Erdal S, yaklaşık 300 metre koştuktan sonra polislerin havaya ateş açması sonucu durdurularak, gözaltına alındı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi sorumlularından olduğu belirtilen Erdal S, sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

AA
182
-
Sinemaya gitti diye kız kardeşini öldürdüSinemaya gitti diye kız kardeşini öldürdü
Genç aşçının katili bakın kim çıktıGenç aşçının katili bakın kim çıktı
"ÖSO ile YPG çatışıyor""ÖSO ile YPG çatışıyor"
PKK'nın sözde 2 eyalet sorumlusu öldürüldü !PKK'nın sözde 2 eyalet sorumlusu öldürüldü !
Nihat Hatipoğlu'nun çaresiz kaldığı soruNihat Hatipoğlu'nun çaresiz kaldığı soru
Cezaevi firarisi 30. kez yakalandı !Cezaevi firarisi 30. kez yakalandı !
Eski aşk hatıralarını anlatınca öldürmüş !Eski aşk hatıralarını anlatınca öldürmüş !
İETT otobüsü karıştı: ''Nisan’a kadar lan sizin sonunuz''İETT otobüsü karıştı: ''Nisan’a kadar lan sizin sonunuz''
Başbakan Binali Yıldırım'dan işçilere müjde: ÇözeceğizBaşbakan Binali Yıldırım'dan işçilere müjde: Çözeceğiz
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS