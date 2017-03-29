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HAVELSAN'DA FETÖ ŞOKU

HAVELSAN'da FETÖ şoku

HAVELSAN'da Siber Güvenlik Merkezi'nde görevli 3 üst düzey mühendisin de FETÖ'yle bağlantılı olduğu ortaya çıktı

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Türkiye'nin savunma yazılım ve simülasyon şirketi HAVELSAN'da FETÖ operasyonunun ardından askerlerin yerine gelen sivil yönetim, kurum içinde kapsamlı bir FETÖ soruşturması başlattı. HAVELSAN'ın en stratejik birimi olan, enerji yatırımlarından, yargı ağına hızlı trenden havayolu ulaşımına, sağlık hizmetlerinden, tıbbi genetik araştırmalara kadar her türlü milli ve stratejik yazılımların çalışıldığı Siber Güvenlik Merkezi'nde görevli 3 üst düzey mühendisin görevine dün son verildi.

Mühendislerin FETÖ ile ilişkileri ile ilgili belgeler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçlar Büro Amirliği'ne teslim edildi. Haklarında adli soruşturma da başlatılan hainler arasında, savunma sektörünün can damarı projeleri, Pensilvanya'daki elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla sabote eden veya hazırladıkları kumpas raporlarla engelleyen mühendis, teknik eleman ve AR-GE personelinden isimlerin de yer aldığı ifade edildi.

Sabah
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