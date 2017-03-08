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HAWAİ EYALETİ TRUMP'IN VİZE SINIRLAMASINI YARGIYA TAŞIYOR

Hawai eyaleti Trump'ın vize sınırlamasını yargıya taşıyor

ABD'nin Hawai eyaletini temsil eden avukatlar, ABD Başkanı Trump'ın 6 ülke vatandaşlarına vize sınırlaması getiren düzenlemeyi durdurması için federal yargıca dilekçe vermeye hazırlanıyor.

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ABD'nin Hawai eyaletini temsil eden avukatlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına vize sınırlaması getiren düzenlemeyi durdurması için federal yargıca dilekçe vermeye hazırlandıklarını açıkladı.

CNN kanalına konuşan eyalet avukatlarından Neal Katyal, Trump'ın vize sınırlamasını yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Yeni imzalanan başkanlık genelgesinin bir öncekine göre daha az kişiyi etkileyeceğinden emin olmak istediklerini belirten Katyal, "Yeni getirilen vize sınırlamasının da bir önceki gibi anayasal sorunları var." dedi.

Hawai eyaletinin dosyayı çarşamba günü resmi olarak federal mahkemeye taşıyacağı bildirildi.

16 Mart'tan itibaren uygulanmaya başlayacak

Trump'ın bu hafta imzaladığı yeni vize düzenlemesine ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, sınırlama getirilen ülkelerin İran, Suriye, Somali, Sudan, Yemen ve Libya olduğu, Irak'ın ise listeden çıkarıldığı belirtilmişti. Ayrıca ABD'nin 4 ay süreyle hiçbir ülkeden mülteci kabul etmeyeceği kaydedilmişti. Yeni düzenleme 16 Mart'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.

Başkan Trump, ilk vize sınırlamasını getiren başkanlık kararnamesini 27 Ocak'ta imzalamıştı. Bu kararnamenin ardından, Washington eyaletinin Seattle kentindeki federal yargıcı James Robart, Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülke vatandaşlarına getirdiği vize yasağını ülke genelinde geçici olarak durdurma kararı almıştı.

AA
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