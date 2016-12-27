Hayaldi gerçek oldu, Esad'dan özür diliyorlar

Tunuslu siyasi parti liderlerinden oluşan bir heyetin Suriye Lideri Beşar Esad’dan özür dilemek için Şam’a geleceği gündeme geldi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı olan Fars Haber Ajansı’nın haberine göre; Tunus Meşru Hareketi liderlerinden biri yaptığı açıklamada, hareketin lideri Muhsin Marzuk ve diğer bazı siyasi liderler Tunus milletini temsilen Suriye lideri Beşar Esad’dan özür dilemek üzere Şam’ı ziyaret edeceklerini kaydetti.

Tunus, Suriye krizi başladığında Beşar Esad’ı suçlayarak bu ülke ile ilişkileri kesmişti.