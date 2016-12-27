HAYALDİ GERÇEK OLDU, ESAD'DAN ÖZÜR DİLİYORLAR

Hayaldi gerçek oldu, Esad'dan özür diliyorlar

Tunuslu siyasi parti liderlerinden oluşan bir heyetin Suriye Lideri Beşar Esad’dan özür dilemek için Şam’a geleceği gündeme geldi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Tunuslu siyasi parti liderlerinden oluşan bir heyetin Suriye Lideri Beşar Esad’dan özür dilemek için Şam’a geleceği gündeme geldi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı olan Fars Haber Ajansı’nın haberine göre; Tunus Meşru Hareketi liderlerinden biri yaptığı açıklamada, hareketin lideri Muhsin Marzuk ve diğer bazı siyasi liderler Tunus milletini temsilen Suriye lideri Beşar Esad’dan özür dilemek üzere Şam’ı ziyaret edeceklerini kaydetti.

Tunus, Suriye krizi başladığında Beşar Esad’ı suçlayarak bu ülke ile ilişkileri kesmişti.

879
Dilara Gönder evlendiDilara Gönder evlendi
Netanyahu'nun yeni korkusu !Netanyahu'nun yeni korkusu !
Fenerbahçe'den Ben Arfa bombasıFenerbahçe'den Ben Arfa bombası
Çağlar Çorumlu kalp krizi geçirdiÇağlar Çorumlu kalp krizi geçirdi
İngiliz tutuştu ! Türkiye zirveye oynuyorİngiliz tutuştu ! Türkiye zirveye oynuyor
Suikastçıyla ilgili skandal detaySuikastçıyla ilgili skandal detay
Kız arkadaşını pompalı tüfekle öldürüp intihar ettiKız arkadaşını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
FETÖ 7 milyon gişe yapmış !FETÖ 7 milyon gişe yapmış !
''İsa'ya değil babaanneme tapının'' dedi''İsa'ya değil babaanneme tapının'' dedi
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS