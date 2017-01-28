Hayali cinsel hayat satan tacirlere suçüstü

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, Pursaklar ilçesinde cinsel uyarıcı hapları "merdiven altı" tabir edilen yöntemle ürettikleri ve anlaşmalı matbaalara bastırdıkları kutularda satışa hazır hale getirdikleri belirlenen şebeke üyelerini suçüstü yakaladı.

Yasa dışı yollardan ülkeye sokulan cinsel içerikli ürünlere ait ham maddelerin "merdiven altı" tabir edilen yöntemlerle imal edilip anlaşmalı matbaalar aracılığıyla kutulandığı ve satışa hazır hale getirildiği ihbarı üzerine Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri harekete geçti.

Ekipler, hapların saklandığı yeri tespit edebilmek için çalışma başlattı. Pursaklar'da ara sokakta bir binanın altındaki dükkanın depo olarak kullanıldığını belirleyen ekipler, 10 gün önce depoyu takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler depoya baskın düzenledi. Operasyon sırasında depoda bulunan Fatih D. ile şebekenin elebaşı olduğu belirlenen Veli O. ve dükkan sahibi Mustafa Z. gözaltına alındı.

Operasyonda, kutu içerisinde binlerce hap ile 18 kilogram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Veli O'nun aynı zamanda Kızılay'da cinsel içerikli ürünler satan bir mağazanın sahibi olduğu, imal edilen sahte hapları yurt genelinde fahiş fiyatlarla piyasaya sürdüğü belirlendi.

Emniyette sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Veli O. tutuklanırken, diğer 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.