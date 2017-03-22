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HAYDAR DÜMEN KUŞU YÜZÜNDEN MAHKEMELİK OLDU

Haydar Dümen kuşu yüzünden mahkemelik oldu

İstanbul Cihangir’de yaşayan yönetmen Kutluğ Ataman’ın, komşusu nörolog ve psikiyatr Haydar Dümen’le ilgili şikâyeti davaya dönüştü.

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Haydar Dümen’in evinin bahçesindeki büyük kümeste beslediği tavuklar nedeniyle hastalandığını savunan Ataman, 100 bin TL tazminat istemişti.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan dava dosyasına giren ifadelerde Ataman ve Dümen birbirlerini suçladı. Hayvanların uygunsuz saatlerde ötmesi nedeniyle uykusuz kaldığını belirten Kutluğ Ataman, pencereyi veya balkon kapısını açtığında da gürültü ve dayanılmaz bir kokuyla karşı karşıya kaldığını belirtti. Kanatlı hayvanlardan kuş gribi gibi hastalıklar bulaşabileceğini ifade eden Ataman, yaşadığı uyku bozukluğu nedeniyle tedavi olmak zorunda kaldığını anlattı.

100 METRE, 4 KAT FARK VAR

Tavukları evinin bahçesindeki kümeste beslediğini belirten Haydar Dümen ise cevap dilekçesinde hayvanların yılın 6 ayı İstanbul’da 6 ayı da yazlığında yaşadığını belirtti.

Tavukların saat 10.00 -16.00 arasında bahçeye çıktığını belirten Dümen, Ataman’ın eviyle kümes arasında 100 metre mesafe ve 4 kat fark olduğunu ve konutuna çapraz arka görünüm ile baktığını belirtti.

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Camların ses yalıtımı özelliği nedeniyle gürültü ve koku iddialarının asılsız olduğunu savunan Dümen, “Veteriner bakımları yapılan tavuklardan hastalık geçme durumu söz konusu değil. 100 metre mesafeden bulaşan kuş gribi vakasına da henüz yeryüzünde rastlanmamıştır. Bu bakımdan kuş gribi endişesi ironiktir” dedi.

Ataman’ın dairesinin fotoğraflarını çekip özellikle banyo bölümünü kameraya aldığını belirten Haydar Dümen, mahremiyet hakkının ihlal edildiğini belirterek yasal yollara başvurabileceğini de söyledi.

Hürriyet
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