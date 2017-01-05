Elvan Göknel Karaçay

Biliyorum, olan olaylardan dolayı korku sardı hepimizi. İtiraf edeyim en başta beni.

Metroya biniyorum gözüm sürekli insanların üzerinde. Alışveriş merkezine giriyorum, ürkek tavşan gibiyim. Deli güllü misali hep ezberlediğim yerlerde dolaşıyorum. Yani çemberin içinde, güvende hissediyorum kendimi.

Eminim çoğunuz benim gibisiniz. Ya böyle olmaz ki. Öcülerin istedikleri tam da bu.

Böylesi onları sevindirir, bizleri ise süründürür.

İnanın sindirmek, duygularımızı al aşağı etmek için türlü kılıklara gireceklerdir. Sosyal medyada tanımadığınız herkesin sözüne inanmayın. Hatta WhatsApp dan güvendiğiniz birinden gelen, sesli mesajları bile iyice sorgulayın. Sakın ola dostlarınız irgelerlerse de bozulmayın. Çünkü bu öcülerin girmeyeceği şekil yok.

O halde kimselere pabuç bırakmayalım hemen çıkalım sokaklara, dolduralım restoranları, kafeleri, alışveriş merkezlerini. Hayat devam etsin bildiği gibi.

Az cesaret, hem onlar korksun bizden. Bizler yedi ceddimizin cesaret öyküleriyle büyümüşüz. Bize yakışır mı, gölgelerde yaşamak.

Haydi, atalım kendimizi dışarıya. Ne duruyoruz.

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BIRAK YAHU!..

Ve bir anda dünya güzelleşir. Neden mi aşk yüzünden de ondan.

Aşk olsun istiyorum, meşk olsun istiyorum. Şu anasını sattığımın üç günlük dünyasında, bir tek onun gücü yeter tüm pislikleri örtmeye de ondan.

Artık aşk konuşsak, kim istiyorsa sevda ateşi düşse gönlüne. Romantizm rüzgarları esse, kapatsak kapılarımızı karanlıklara. Aşkla baksa gözlerimiz, eteklerimiz zil çalsa, paçalarımız telaştan tutuşsa mis olur mis.

Aşk hayal kurdurur, ümit aşılar. Unutursun her şeyi, konun hep aşk olur. Seke seke yürürsün, Şehrin o içi su dolmuş kaldırım taşlarında.

Boşver be, kapat kulaklarını şu karanlık havadislere. Aç en sevdiğin şarkıyı, sen ufka doğru bak, derin derin nefes al. Aşkla dolsun yüreğin.

Gerisini de koyver gitsin! ...

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LÛGAT 365...

Gelelim bu haftaki kelimemize;

ŞİRÂZE

Ciltli kitapların sırt kısmında bulunan ve yaprakların düzgün durmasını sağlayan ince şerit. Pehlivan kispetinin paçası. Dilimize Farsçadan geçmiş olan kelime, mecazen de düzen ve düzgünlük anlamlarında kullanılır.

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Sevgili Evren, sağlıkla - bereketle - bollukla -rengarenk - yaşasın nidalarıyla - olmaz dediğimiz her ne varsa vay oldu işte diyeceğimiz - sevdiklerimizle sarmaş dolaş - inadına mutlu - hayırsızdan/uğursuzdan uzakta - endişesiz - neşeli mi neşeli geçsin Pazartesiye dek günlerimiz pls.

Pazartesi gününe kadar hoş kalın, hoşça kalın.

PS: Haftasonu havalar epey soğuyacakmış, sokakta ki dört ayaklı canlar için lütfen, apartmanlarımızın girişinde bir köşeye battaniye katlayıp koyalım. Ve onları orada misafir edelim.