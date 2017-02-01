''Hayır'' diyen MHP'li başkan: ''Bahçeli'ye de söyledim...''

TBMM'de uzun süren çalışmaların ardından yeni anayasa değişikliğinin referanduma gidecek olmasının ardından Nevşehir'in Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy yapılacak olan referandumda önümüze gelecek olan Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı olduğunu söyledi.

Partisinin Gülşehir İlçe Başkanlığını ziyaret eden Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy burada yeni yönetime görevinde başarılar dilerken çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, "Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanımızın yapmış olduğu toplantıya katıldık. Genel Başkanımızın konuşmaları bittikten sonra biz MHP'li ilçe ve belde belediye başkanları olarak Genel Başkanımızı ziyaret ettik. Ben orada partim ile ilgili tereddütlerimi ilettim. Benim bildiğim doğru ne ise ben onu yaparım. Benim bildiğim doğru derken demokrasinin normali ne ise hukukun normali ne ise ben onu söylerim. Şimdi ben açık ve net söylüyorum. Şu gelen Cumhurbaşkanlığı sistemine ben karşıyım. Niye karşıyım. Bu Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili olarak bir sorun olarak demiyorum. Çünkü yarın bir başkası olur diğer gün bir başkası olur. Orasını ben bilemem ama şuanda Cumhurbaşkanı hem atama yapıyor hem atadığı adamı geri alıyor. Belki adamı atayabilirsin ama demokrasilerde geri alma senin elinde olmamalı. Yani daha önce Ahmet Davutoğlu'nu atıyor sonra geri görevden alıyor. Şimdi kuvvetler ayrımı diye bir ilke yok. Kim denetleyecek Cumhurbaşkanını. Efendim beşte üç çoğunluk ile denetlersiniz. Beşte üç çoğunluk nereye gidiyor. Vekil sayısı 550'den 600'e gidiyor. 360 vekili bulacaksınız ve ondan sonra Cumhurbaşkanını yargılayacaksınız. Ben şunu açık ve net söylüyorum. Bugün bu Cumhurbaşkanlığı sistemine evet diyenler açık söyleyeyim AK Partililer bu yasayı yarın değiştirmek için çırpınacaklar. Ama değiştirmeye güçleri yetmeyecek. O zaman böyle bir MHP bulurlar mı bilmiyorum ama gerçekten bu ülke için sıkıntı. 1876 anayasasına gidiyoruz. Ama geri kalanı halkın takdiri. Akşamları anketlere bakıyoruz genel çoğunluk yeni anayasa konusunda teveccüh görmeyecek diyorlar. Ama görür ama görmez bunu bilemiyoruz." şeklinde konuştu.