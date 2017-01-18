"Hayır" sonrası sürpriz ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun anayasa değişikliği teklifi için “hayır” oyu kullanacaklarını açıklamasından saatler sonra Ankara’da sürpriz bir görüşme yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi programında olmamasına rağmen eski AdaletBakanı Şevket Kazan’ı evinde ziyaret etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Yargıda Birlik Derneği üyeleriyle görüşmesinin ardından yaptığı ziyarette Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da yer aldı. Ziyaretle ilgili Saray’dan herhangi bir görüntü ve açıklama paylaşılmadı. Sürpriz programın “nezaket ziyareti” kapsamında yapıldığı, Erdoğan ile Kazan’ın bir süre sohbet ettiği öğrenildi.

Şevket Kazan, 2016 yılında Saadet Partisi genel başkanlığına Temel Karamollaoğlu’nun seçilmesinden sonra partinin Yüksek İstişare Kurulu üyeleri arasında yer aldı.