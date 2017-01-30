Hayırlar - evetler...

Elvan Göknel Karaçay

Koca koca adamlar 'hayır' 'evet' yarışına girmişler. Üstelik bir de video çekip arkadaşlarını davet ediyorlar. Sanki oyuna çağırıyorlar.

Cumhuriyet nedir, biliyor musunuz. Bilseniz bu kadar lakayt davranmazsınız diye düşünüyorum.

Unuttunuz mu, ne zorluklarla, nasıl kuruldu bu Vatan. Altın dişini satan dedeler, nineler anlatılır durulur hani. Peki ya Atatürk ve silah arkadaşları hiç mi aklınıza gelmiyor. Gelmiyorsa bi koşu Anıtkabir'e ve Çanakkale Şehitliğine gidin, belki orada hatırlarsınız.

Her ihtimale karşın şuraya Cumhuriyet'in açıklamasını da bırakıyorum. Hani unuttuysanız arada açar okursunuz.

' Cumhuriyet, hükümet başkanının, kamu tüzel kişiliğini temsil eden bir heyet tarafından belli bir süre için ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimidir. Egemenlik hakkının belli bir kişi veya aileye ait olduğu oligarşi kavramının zıttıdır '.

Elbette herkes seçimlerinde özgür, kimseye karışmak asla haddim değil. Ben sadece bu işi bir kova buz dökme oyununa davet edermiş gibi, oyun haline getiren, insanlardan son derece rahatsızım. Git 'hayır' mı 'evet' mi ver oyunu, kimseye de karışma.

Hayır bu iş böyle sakız gibi uzarsa, tadı kaçacak. Millet işi oldukça ciddiye almaya başladı. Akıllı telefonunu kapan, çekiyor bir video anında internette yayınlıyor.

Maçın skorunu sorar gibi, hoop Müstülcenap abi ne diyorsun tarzı lüzumsuz konuşmalar.

Biz çocukken kimse kimsenin hangi partiye oy vereceğini bilmezdi. Ayıp karşılanırdı böyle şeyler.

Hani diyorum ki birazcık sakinleşsek, alaycı tavırları rafa kaldırsak.

Bir kere de birşeyi tadında bıraksak olmaz mı.

Çok mu zor bunu yapmak, çok mu....

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YİNE KORKUNÇ BİR TECAVÜZ VAKASI DAHA...

Yazmayayım diyorum, ama yazmaktan alıkoyamıyorum kendimi.

Yine mevzu tecavüz ve mevzu yine bebek. Dün akşam Van'da iki aylık erkek bebeğe tecavüz ediliyor, ve bebecik ölüyor. Anne de 15 yaşındaymış, o da ayrı bir facia.

Yahu siz insan mısınız, insansanız biz neyiz. Bebek ve tecavüz bu iki kelimenin yan yana yazılması bile dehşet verici. Yazarken ellerim titriyor, nefesim kesiliyor.

Bunun izahı olamaz. Artık lütfen en ağır ceza uygulaması getirilsin, getirilsin ki bir daha kimse aklına dahi tecavüz kelimesini getiremesin.

Bu bebek milat olsun, diliyorum bu son olur. Gerçekten topluca yok olun, alın insanlığınızı da başınıza çalın.

Sizinle aynı gökyüzünü paylaşmaktan utanç duyuyorum.

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YENİ BİR DİZİ,

'ADI EFSANE'...

Erdal Beşikçioğlu dedin mi benim için akan sular durur. Yeni bir dizisinin başlayacağını duyduğum andan itibaren, heyecanla beklemeye başladım.

Gerçi arada Behzat Ç. efsanesinin geri döneceği epey yazılmış, konuşulmuştu. Pek sevinmiştim, ama konu kapandı gitti bir süre sonra.

Gelelim yeni dizi hakkında aldığım notlara;

Erdal Beşikçioğlu oyunculuğunu yine konuşturuyor. Genç oyuncular gayet başarılı. Ama dizide çok fazla dram var. O yüzden itiraf edeyim, ilk bölümün yarısında sevgilimle izlemekten vazgeçtik. Hem de Erdal Beşikçioğlu'na rağmen. Hemen yabancı bir film bulup izlemeye koyulduk.

Zaten olan olaylar yüzünden, ruhumuzun ayarları sıkılgan konumunda. Bu kadar dram olunca, bünye kaldırmıyor. Ama yine de ikinci bölüme bir göz atmayı düşünüyorum.

Eh üstat Beşikçioğlu söz konusu olunca, konu ne olursa olsun dayanamayıp izlemek istiyor insan.

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Sevgili Evren Şubat ayımız; sağlıkla - huzurla - bereketle - neşeyle - olumsuzluklardan uzak - başarı hikayeleri ile dolu - müjdelerin art arda geldiği - içimizde yepyeni umutların yeşerdiği - yaşasın nidaları attığımız - sevdiklerimizle bir arada olduğumuz- negatif enerjili insanların yanımıza dahi uğramadığı - of değil oh dediğimiz bir ay olsun pls.

Perşembe gününe kadar hoş kalın, hoşça kalın.