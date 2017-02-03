''Hayırlı'' kelimesinin kullanı mı yasaklandı mı ?

Sosyal medyada Başbakan Binali Yıldırım’ın imzasının bulunduğu iddia edilen bir genelgeyle ilgili Başbakanlık Basın Merkezi’nden açıklama yapıldı. Belgenin sahte olduğuna dikkat çekilen açıklamada şunlar söylendi:

"Mizah ve magazin ağırlıklı içeriğe sahip bir internet sitesinde Sayın Başbakan’ın imzası ve resmi yazı formatı oluşturularak, sahte bir Başbakanlık Genelgesi yayınlanmıştır. Özellikle internet ortamında yayılan, bazı sosyal paylaşım sitelerinde de iktibas edilen sahte genelge içeriğinde 12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak referandum nedeniyle 13 Eylül 2010 tarihine kadar, kamu kurum ve kuruluşlarında ’HAYIR’lı işler’, ’HAYIR’lı Günler’ günler gibi selamlaşma kalıplarının kullanılmamasına özen gösterilmesi hususu yer almaktadır.

Muhtemelen mizah amaçlı hazırlanan söz konusu sahte genelge, gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi olmamasına rağmen bazı vatandaşlarımız arasında yanlış anlamalara sebep olduğuna ilişkin duyumlar alınmıştır.

Devlet yetkililerine ait imza ve resmi yazı formatının mizah amaçlı dahi olsa taklit edilmesi, bu çerçevede sahte bilgi ve içerikler oluşturulması suçtur. Vatandaşlarımızın esasen mizahi bir içeriğe sahip olduğu belli olan bu tür sahte genelgelere ve yanıltıcı yayınlara itibar etmemeleri temennisiyle kamuoyumuzun bilgilerine sunulur."

O BELGENİN SAHTE OLDUĞU NASIL ANLAŞILDI

Başbakan Binali Yıldırım’ın imzasının bulunduğu iddia edilen genelgedeki iddiaya göre;

"Başbakanlık tarafından yayınlanan bir genelgede kamu çalışanlarının selamlaşırken 'HAYIRLI işler', 'HAYIRLI günler' gibi kalıpların kullanılmaması istendi."

teyit.org sitesi konuyla ilgili yaptığı haberde, Başbakan Yıldırım'ın imzası olduğu öne sürülen genelgenin doğru olmadığını belirtti. teyit.org'un haberine göre, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’ne ait olduğu iddia edilen genelgede şu ifadeler yer aldı:

"12/7/2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış bulunan 2006/18 sayılı Genelge

Kamu binalarında çalışanların ve hizmet alanları belirlenen alanlarında beşeri münasebetlerin başlangıç olan selamlaşma 5378 sayı Kanun le hükme dayanılarak ilgi Genelge ile de uygulamaya konulmuştu.

Nisan 2017’de yapılacak olan anayasa değişikliğine ilişkin referandum öncesi kamuoyunda yanlış anlamalara meydan verilmemesi ve vatandaşların tercilılerinin etkilenmemesi amacı ile ilgi genelgede belirtilen devlet dairelerinde selamlaşmaya ait hükümler iptal edilerek 10 Mayıs 2017 tarihine kadar aşağıdaki düzenleme yapılmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında gerek kamu çalışanları arasında gerekse kamu çalışanları ile hizmet alıcılar arasında “HAYIRLI işler’, “HAYIRLI günler’, “HAYIRLI Cumalar’, “HAYIRLI sabahlar’, “HAYIRLI akşamlar’ “HAYIRLI olsun’, “HAYIRLI dersler’ gibi selamlaşma ve iyi dilek kalpları kullanılmamasına özen gösterilecektir.

Ülke gerçekleri ve demokrasi ile seçim gerçekleri göz önüne alınarak yapılan düzenlemenin ilgili hükümlerine uygun hareket edimesi için bakanlıklarca, yerel yönetimlerce, kamu kurum ve kuruluşlannca sonuna kadar bildirilmesi gereken önlemlerin alınması, tebliğin çalışanların ve halkın görebileceği yerlere asılmasını önemle rica ederim.

Kamu çalışanları arasında “HAYIRLI işler’, “HAYIRLI günler’, “HAYIRLI Cumalar’, “HAYIRLI sabahlar’, “HAYIRLI akşamlar’ “HAYIRLI olsun’, “HAYIRLI Dersler’ gibi selamlaşma kalıplarının kullanımına dikkat edilmesi gerektiğinin belirtildiği iddia edilen genelge görseli gerçeği yansıtmıyor.

Sözde genelgede yer alan “12/7/2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış bulunan 2006/18 sayılı Genelge” kamu kuruluşunda çalışanlar arasındaki selamlaşma kurallarını belirlemiyor. 2006/18 sayılı genelgenin konusu “Kamu Binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Toplu Taşıma Araçlarının Özürlülerin Kullanımına Uygun Duruma Getirilmesi”.

Genelgede geçen 5378 sayılı kanun ise Engelliler Hakkında Kanun. Kamu çalışanlarının selamlaşma kurallarının belirlenmesi için dayanak oluşturabilecek bir mevzuat değil.

Belgeye yerleştirilen 2 Şubat 2017 tarihinde ise Resmi Gazete’de yayınlanmış herhangi bir genelge bulunmuyor.

Yukarıda alıntılanan ifadeler 2010 referandumu sırasında internette dolaşan bir başka genelge iddiasında daha kullanılmıştı. Erdoğan imzalı olduğu iddia edilen genelgede, “Kamu kurum ve kuruluşlarında gerek kamu çalışanları arasında gerekse kamu çalışanları ile hizmet alıcılar arasında ‘Hayırlı işler’, ‘Hayırlı günler’ gibi selamlaşma kalıpları kullanılmamasına özen gösterilecektir” ifadelerine yer verilmişti.

2010’da konu hakkında Başbakanlık Basın Müşavirliği bir açıklama yaparak genelgenin gerçek olmadığını belirtmişti. 2010’da dolaşıma giren sahte belge ile 2017’de yapılması planlanan referandum ile ilgili dolaşıma giren sahte belgenin benzer ifadeler taşıdığı, aynı sayılar ve aynı kanunu referans verdiği görülebilir.