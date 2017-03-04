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HAYKO CEPKİN İSTANBUL'U TERK ETTİ

Hayko Cepkin İstanbul'u terk etti

Ünlü Rock'çı Hayko cepkin de İstanbul'dan kaçıp doğaya sığınan ünlüler kervanına katıldı.

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İstanbul’un kalabalığına ve trafiğine dayanamayan Hayko Cepkin, Kuşadası’na taşındı. Mütevazı yaşantısını Posta’ya anlattı.
 
“Beşiktaş’ta trafikteydim. Motorla olmama rağmen ilerleyemiyorum. Kontağı kapattım. Motoru yolda bıraktım, gittim. Zamana yazık. Kendime ‘hadi aslanım gidiyoruz’ dedim. Kuşadası’na taşındım, özgürlüğümü ilan ettim. Şimdi bahçem, toprağım var. 6 köpeğim, bir eşeğim, bir horozum, 30 tavuğum, onlarca kedim var. Her şeyden önemlisi sevdiğim şeylere ilgi gösterecek zamanım var. İstanbul’da yaralı bir köpek gördüğümde bezen istesem de onlara yardım edemiyordum. Şimdi barınak gibi bir yerim var. Hayvanların başı dertte olduğunda onlarla ilgilenebiliyorum. Ceviz ağacının ne zaman ilaçlanacağını, zeytin ağacının ne zaman nasıl zeytin vereceğini biliyorum”
 

Posta
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