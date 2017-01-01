Hayranlarını üzecek Diriliş Ertuğrul kararı

TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un önümüzdeki çarşamba günü yayınlanacak yeni bölümü bir sonraki haftaya ertelendi.

Geçtiğimiz hafta 71. bölümüyle heyecanın tavan yaptığı Diriliş Ertuğrul dizisinde, yeni bölüme dair detaylar merakla bekleniyordu. Ancak dizinin yapımcıları, Diriliş Ertuğrul yeni bölümünün önümüzdeki çarşamba günü olmayacağını duyurdu.

YILBAŞINA TEPKİ Mİ KOYDU?

Yeni bölümün hemen ardından fragmanı yayınlamasıyla bilinen Diriliş Ertuğrul dizisinin, yeni bölüm fragmanı henüz çıkmamıştı. Dizinin hayranları, yapımcı ekibin "yılbaşına tepki" olarak bu hamleyi yaptığını öne sürmüştü. Dizi ekibi konuyla ilgili sessizliğini sürdürüyor.



YENİ BÖLÜM ERTELENDİ



Diriliş Ertuğrul 72. bölümü ise 11 Ocak Çarşamba akşamı, saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.