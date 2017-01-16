Hayvan dostu imam yaban hayvanlarına sahip çıktı

Cami hoparlöründen Türkçe ve Kürtçe anonslar yapan Özkaya, köylüleri ağır geçen kış şartlarında yaban hayvanları için doğaya yem bırakmaya davet ediyor.

Özkaya, cemaat ve köy halkıyla topladıkları yem ve ekmekleri çuvallarla hayvanların yoğun olarak yaşadığı bölgelere taşıyor.

Özkaya, yaptığı açıklamada, köy halkıyla doğadaki canlılara bu yolla sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi.

İnsanların hayvanlara merhamet etmesi gerektiğini hatırlatan Özkaya, "Bölgede çok kar yağdığı için yaban hayvanlarının aç kalarak telef olmaması için zaman zaman anons ediyoruz. Köylülerimizle doğaya yem ve ekmek bırakıyoruz." diye konuştu.

"Kış sonuna kadar yapacağız"

Köy sakinlerinden Ferit Yalçın, kış şartlarında hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığına işaret ederek, hayvanların yoğun olduğu Kosor bölgesine yiyecek bıraktıklarını belirtti.

Yoğun yağan karın hayvanların yiyeceklerinin üstünü örttüğüne dikkati çeken Yalçın, şöyle konuştu:

"Soğuk geçen gecelerde ayaz olduğu zaman kar zeminde donmuş oluyor ve hayvanlar yiyeceklerine ulaşamıyor. Bugün de köy imamımız cami hoparlöründen anons ederek doğaya yem bırakmamızı istedi. Herkes kendi evinde buğday, ekmek ve yem getirdi. Şu anda hayvanların yoğun olarak gezdikleri bölgelere bıraktık. Köylüler olarak kış mevsimin sonuna kadar bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu yemlerden keklik, tavşan, tilki gibi bir çok hayvan faydalanıyor. Ancak avcılar zaman zaman gelip avlıyorlar. Onlardan rica ediyoruz. Bu bölgeye gelip özellikle keklikleri öldürmesinler."

Doğadaki canlıların kendileri ve bölge için çok önemli olduğunu dile getiren köy sakinleri, imamları tarafından başlatılan çalışmanın diğer köylere de örnek olmasını diledi.