Hayvanat bahçesinde korkunç olay

Görgü tanıklarına göre olay adamın kaplanların bulunduğu alana geçmesiyle yaşandı. Adamın üzerine atlayan kaplanlar elbiselerini parçaladı. Adam her kurtulmak için çabalayıp yeterli gücü toplayarak ayağa kalktığı sırada kaplanlar onu geri çekti. Adamı boynundan yakalayan kaplanlar onu yerlerde sürükledi.

Hayvanat bahçesini gezmeye gelen konuklar olayı dehşetler içerisinde izledi. İşin en kötü yanı adamın kızı ve eşi de olaya tanık olanlar arasındaydı. Duruma müdahale eden yetkililer kaplanlardan birini vurarak öldürmek zorunda kaldı. Ancak bu da işe yaramadı adam ne yazık ki kurtarılamadı. Aldığı yaralar sonucu hayatta kalma şansı olmadı.

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan kimliği açıklanmayan adamın hala hastanede tedavi altında olduğunu iddia edenler de var. Ancak Çinli yetkililerin bildirdiğine göre adam hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarındn biri olayı anlatırken “Kaplanın adamı nasıl hırpaladığını gördüm. Yüzü gözü kanlar içindeydi. Ne zaman ayağa kalmaya çalışsa onu yere vuruyordu” sözleriyle anlattı. Adamın karısını ve kızını bırakıp neden kaplanların olduğu alana doğru gittiği ise bilinmiyor.