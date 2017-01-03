Hayvanseverleri ayağa kaldıran işkence

Çanakkale'de bir gencin, kediyi bantlayarak eğlendiği video hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Sosyal medyadan tepki yağarken, görüntülerin paylaşıldığı hesaplar kapatıldı. Hayvanseverler suç duyurusuna hazırlanıyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı, kendi hesabından, kediyi koli bandıyla bantlayıp eğlendiği görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, bir kedinin etrafına bant sarıldığı görülüyor. Ardından bu görüntüden çok mutlu olduğu belli olan kişi, bantladığı kediyi yerde yuvarlarken "Yazık günah hayvana" dediği duyuluyor. Ardından bantladığı kediyi eline alan kişi, "5 liradan satıyoruz" dediği kediyi halter gibi kullanarak "Böyle kas çalışabilirsiniz" diyerek gülüyor.

Kullanıcının, sosyal medya uygulamasının 24 saat içerisinde silinen "Hikayeler" bölümünü kullanarak kaydettiği görüntü, yayınlandıktan sonra vatandaşları ayağa kaldırdı. Videoyu cep telefonlarıyla kaydeden hayvanseverler, sosyal medya kullanıcısına büyük tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine, videonun yayınlandığı hesabın kapatıldığı görüldü.

Çanakkale'de, sosyal medya üzerinden haberleşen hayvanseverler, görüntülerle birlikte suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.