HDP binası zannedip kurşunladılar

Denizli'de dövmeci dükkanını kurşunlayan bir şahıs kayıplara karıştı. Şahsın, HDP binası zannederek iş yerini kurşunladığı belirtildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Candoğan Parkı yanındaki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir kişi Gazi Bulvarında bulunan daha önce HDP eski il başkanlığı olan ancak şuanda dövmeci işyeri olan binanın üçüncü katına silahla iki el ateş etti. Saldırganın ateş ettiği esnada, "Bu vatan sahipsiz değil" diye bağırdığı ve hemen olay yerinden yaya olarak ara sokaklardan kaçtığı öne sürüldü. Saldırıda işyerinin tabelası isabet aldığı öğrenildi. Vatandaşların ihbarı üzerine hemen olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kurşunların isabet ettiği iş yerinde inceleme yaparken, saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.