HDP EŞ GENEL BAŞKANI DEMİRTAŞ'A 5 AY HAPİS CEZASI

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Doğubayazıt 2. Asliye Ceza Mahkemesince "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağıladığı" gerekçesiyle 5 ay hapse çarptırıldı.
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