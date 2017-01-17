HDP EŞ GENEL BAŞKANLARI ŞOK TALEPLER

HDP Eş Genel Başkanları şok talepler

Cezaevinde bulunan HDP Eş Genel BaşkanlarıSelahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ hakkında tutuklandıkları soruşturmayla ilgili iddianame hazırlandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

 Cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağhakkında tutuklandıkları soruşturmayla ilgili iddianame hazırlandı.
İddianamede Demirtaş'ın 142 yıl, Yüksekdağ'ın 83 yıl hapsi isteniyor. Demirtaş PKK/KCK terör örgütünün yöneticisi ve örgütün siyasi alan merkesi sorumlusu olarak faaliyet yürütmekle suçlanıyor, 6-7-8 Ekim olaylarının sorumlusu olarak gösteriliyor. Demirtaş'a 43 yıldan 142 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Figen Yüksekdağ ise çeşitli tarihlerde yaptığı konuşmalar nedeniyle suçlanıyor. Yüksekdağ için savcılığın talep ettiği cezaysa 30 yıldan 83 yıla kadar hapis.

DHA
1101
Pınar Altuğ'un elbisesi olay olduPınar Altuğ'un elbisesi olay oldu
PKK'ya yardım edenlerin evinden bakın ne çıktıPKK'ya yardım edenlerin evinden bakın ne çıktı
Kız arkadaşı bıçaklayarak öldürdü !Kız arkadaşı bıçaklayarak öldürdü !
Gökçek'ten FETÖ ifadesiGökçek'ten FETÖ ifadesi
Merkel ve Trump arasında tartışma !Merkel ve Trump arasında tartışma !
PKK'lı terörist keşif yaparken yakalandıPKK'lı terörist keşif yaparken yakalandı
Belediye binasında yangınBelediye binasında yangın
''Irak ve Suriye’de makas değiştiriyoruz''''Irak ve Suriye’de makas değiştiriyoruz''
Didem Arslan: Bir güzel dövmüşlerDidem Arslan: Bir güzel dövmüşler
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS