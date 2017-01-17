HDP Eş Genel Başkanları şok talepler

Cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağhakkında tutuklandıkları soruşturmayla ilgili iddianame hazırlandı.

İddianamede Demirtaş'ın 142 yıl, Yüksekdağ'ın 83 yıl hapsi isteniyor. Demirtaş PKK/KCK terör örgütünün yöneticisi ve örgütün siyasi alan merkesi sorumlusu olarak faaliyet yürütmekle suçlanıyor, 6-7-8 Ekim olaylarının sorumlusu olarak gösteriliyor. Demirtaş'a 43 yıldan 142 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Figen Yüksekdağ ise çeşitli tarihlerde yaptığı konuşmalar nedeniyle suçlanıyor. Yüksekdağ için savcılığın talep ettiği cezaysa 30 yıldan 83 yıla kadar hapis.