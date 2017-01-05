YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

HDP İSTANBUL İL YÖNETİCİLERİ TUTUKLANDI

HDP İstanbul İl Yöneticileri tutuklandı

Aralarında HDP İstanbul İl Başkanı Doğan Erbaş ve il başkan yardımcısı Aysel Güzel'in de bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında HDP İstanbul İl Başkanı Doğan Erbaş ve il başkan yardımcısı Aysel Güzel'in de bulunduğu 9 şüpheli, ''terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erbaş ve Güzel ile İstanbul il yöneticilerinin de arasında bulunduğu 32 şüpheliden 11'i, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcılık, ifadesini aldığı tüm şüphelileri, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, aralarında HDP İstanbul İl Başkanı Erbaş ile başkan yardımcısı Güzel'in de bulunduğu 9 şüphelinin, "terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, diğer 2 kişinin ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA
449
Şamil Tayyar: Reina baskını CIA eylemidirŞamil Tayyar: Reina baskını CIA eylemidir
Abdullah Gül'ün darbe komisyonuna verdiği yanıtlarAbdullah Gül'ün darbe komisyonuna verdiği yanıtlar
Yıldırım'dan esnafa iki büyük müjdeYıldırım'dan esnafa iki büyük müjde
İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildiİnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi
Tecavüz girişimi için karar verildiTecavüz girişimi için karar verildi
Üniversiteyi bıraktı 50 köpeğe bakıyorÜniversiteyi bıraktı 50 köpeğe bakıyor
Terörle mücadelede gelinen son nokta !Terörle mücadelede gelinen son nokta !
ABD'li komutandan Türkiye mesajıABD'li komutandan Türkiye mesajı
Kediye işkence edenler özür dilediKediye işkence edenler özür diledi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS