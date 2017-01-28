HDP MİLLETVEKİLİ ALTAN TAN GÖZALTINA ALINDI

HDP milletvekili Altan Tan gözaltına alındı

HDP Diyarbakır milletvekili Altan Tan gözaltına alındı

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HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, hakkında çıkarılan "zorla getirme" kararı gereği ifade vermek üzere adliyeye getirildi.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, milletvekillerinin dosyalarındaki inceleme sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Tan, adresine ifade vermesi için gönderilen tebligata rağmen gelmemesi üzerine, çıkarılan "zorla getirme" kararı uyarınca güvenlik güçlerince adliyeye getirildi.

DHA
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