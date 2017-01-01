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HDP SALDIRIYI KINADI

HDP saldırıyı kınadı

HDP, Ortaköy'deki terör saldırısı ile ilgili ''İnsanlık düşmanı saldırıyı lanetliyoruz'' dedi.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ortaköy'deki terör saldırısını kınadı. HDP Merkez Yürütme Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada,"İnsanlık düşmanı saldırıyı lanetliyoruz" denildikten sonra şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul'da 2017 yılının ilk saatlerinde yapılan saldırı çok sayıda ölüme ve yaralanmaya yol açtı. Bu insanlık düşmanı saldırıyı en sert biçimde kınıyor ve lanetliyoruz. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yeni yıl kutlamalarını hedef gösteren cümleler sarf edebilen sorumsuz siyasetçilerin varlığı; veya yeni yıl kutlamalarını "değerlerimizle örtüşmeyen, insan hayatına katkısı olmayan gayr-i meşru tutum ve davranışlar sergilemek" olarak niteleyen Diyanet İşleri Başkanlığı hutbesi geleceğe yönelik endişelerimizi büyüten tutumlardır.

Türkiye toplumunun farklı halkları, inançları, kültürleri, kimlikleri içermesinin büyük bir zenginlik olduğunu kavrayamayan; bu özelliğin tahrip edilmesinin toplumsal dokuyu da parçalayacağını anlamak istemeyen siyasi yaklaşımlar ülkeyi adım adım şiddet girdabının içine sürüklüyor. Yaşanan ağır acıyı paylaşırken, bir kez daha söylüyoruz: Hem iç hem de dış politikada kutuplaşma, düşmanlık, kaos ve çatışma üreten politikalara, dile ve üsluba, uygulamalara son verilmemesi şiddet girdabını büyütüyor. Olumlu adım atmayıp ateşe körükle gidenler yaşananların siyasi sorumluluğunu taşıyor.Yaşamını yitirenlere rahmet, tüm toplumumuza başsağlığı diliyoruz."

DHA
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