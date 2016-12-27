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HDP VE BDP'YE OPERASYON: 15 TUTUKLAMA

HDP ve BDP'ye operasyon: 15 tutuklama

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 36 kişiden aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin de bulunduğu 15 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

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Gaziantep'te, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin de bulunduğu 36 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, geçen 21 Aralık günü, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yapıp, sosyal medya kanallarında propagandasını yaptığı gerekçesiyle düzenlediği operasyonda 36 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin de bulunduğu şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli savcılık ifadelerinin alınmasının ardından serbest kalırken, nöbetçi mahkemeye çıkarılan 17 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi, 15 kişi ise tutuklandı.

DHA
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