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HDP'DE İKİ BAŞKAN DAHA TUTUKLANDI

HDP'de iki başkan daha tutuklandı

PKK operasyonunda gözaltına alınan HDP Bingöl İl Eş Başkanları'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

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Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan HDP Bingöl İl Eş Başkanları Mahmut Bozan ve Zerin Berdibek'in de aralarında bulunduğu 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Geçtiğimiz 20 Mart'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan HDP Bingöl İl Eş Başkanları Mahmut Bozan ve Zerin Berdibek, KHK ile kapatılan Meya-Der Şube Başkanı Cengiz Turan ve Eğitim-Sen eski Başkanı Metin Kılıç olmak üzere 4 kişi, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevkedildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 4 kişi, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevkedildi. Dün gece geç saatlere kadar süren ifadelerinin ardından tutuklanan 4 kişi, cezaevine gönderildi.

DHA
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