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HDP'DEN AYETLİ ''HAYIR'' KAMPANYASI

HDP'den ayetli ''Hayır'' kampanyası

Referandum öncesi HDP'li milletvekili Hüda Kaya "İnancımıza göre 'evet' demenin karşılığı Allah'ı inkâr etmektir" dedi.

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Şanlıurfa'da referandum çalışması kapsamında halkla buluşan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, "Evet" demenin İslam'a da ters düştüğünü savunarak "İnancımıza göre 'evet' demenin karşılığı Allah'ı inkâr etmektir" şeklinde tepki çekecek yeni açıklamalarda bulundu.

"Evet" demenin İslam'a da ters düştüğünü söyleyecek ileri giden Kaya, şunları söyledi:

İnancımıza göre 'evet' demenin karşılığı Allah'ı inkâr etmektir. Bunu size Kuran-ı Kerim'den iki sure ile açıklayacağım. 'Allahtan başka kim kendini teklikte dayatıyorsa, tevhide göre bu 'hayır' denilmesi gereken bir zalimdir.' Sadece Kelime-i Tevhid'in La'sını anlatsak neden Hayır demeleri gerektiği konusunda onları ikna edebiliriz. La Arapça'da 'Hayır' demek. Neye 'Hayır?' Yaratan tek bir yaratıcı vardır. Tek bir ilah vardır. O tek dışında kim ki teklik iddia ediyor, aslında ilahlık iddia ediyordur. Kim ki Allah dışında teklikten bahsediyorsa, o Kuran'ın hakikatine savaş açıyor demektir. İlahlık taslamış demektir. Kuran'a muhalif olmuş demektir, Kuran'da yeri ve karşılığı yoktur.

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