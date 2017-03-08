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HDP'Lİ 3 VEKİL HAKKINDA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

HDP'li 3 vekil hakkında istenen ceza belli oldu

HDP'li İdris Baluken, Çağlar Demirel ve İmam Taşçıer hakkında 10 yıla kadar hapis isteniyor.

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HDP Milletvekilleri İdris Baluken, Çağlar Demirel ve İmam Taşçıer hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret', "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" ve "Türk milletini, Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılama" suçlarından 3.5 ile 10 yıla arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı.

HDP'nin tutuklu Milletvekilleri İdris Baluken ve Çağlar Demirel ile İmam Taşçıer hakkında, 10 Ekim 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde devam eden hendek-barikat operasyonlarını protesto eylemi sırasında yaptıkları konuşma nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonunda hazırlanan ve Diyarbakır 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede 3 milletvekilinin "Cumhurbaşkanına hakaret', "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" ve "Türk milletini, Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılama" suçlarından 3.5 ile 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

BAŞBAKAN DAVUTOĞLU'NA HAEKARET

İddianamede Çağlar Demirel, İmam Taşçıer ve İdris Baluken'in PKK terör örgütüne yakın bir televizyon kanalında canlı olarak yayınlanan programda yaptıkları konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk Milletinin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını rencide ettikleri belirtildi. Şüpheli İmam Taşçıer'in, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın, şüpheli İdris Baluken'in ise Türkiye Cumhuriyet Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun onur, şeref ve saygınlıklarına saldırdığını kaydeden savcı, şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

HDP'li 3 milletvekilinin bu suçlardan yargılamasına önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtildi.

DHA
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