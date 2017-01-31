HDP'Lİ AYHAN BİLGEN TUTUKLANDI

HDP'li Ayhan Bilgen tutuklandı

HDP milletvekili ve parti sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine serbes bırakılan Ayhan Bilgen için tutuklamaya yönelik kararı çıkmıştı.  "Silahlı terör örgütüne üye olmak"la suçlanan Bilgen, Diyarbakır'da gözaltına alınmıştı.

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