CANLI MAÇTUZLASPOR - G.SARAY / MAÇ BAŞLADI
YEREL HABERLER
Diyarbakır Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

HDP'Lİ AYSEL TUĞLUK TUTUKLANDI

HDP'li Aysel Tuğluk tutuklandı

HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuğluk, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

 Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından gözaltına alınan aralarında Tuğluk'un da bulunduğu 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan Tuğluk ve 4 şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, Tuğluk'un "Silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Diğer 4 şüphelinin ise mahkemedeki sorguları sürüyor.

 

AA
820
Anayasa teklifinin 3. maddesi kabul edildiAnayasa teklifinin 3. maddesi kabul edildi
ATO Başkanı'ndan Gökçek'e ''7 düvelli'' cevapATO Başkanı'ndan Gökçek'e ''7 düvelli'' cevap
İzmir'de belediye Adriana Lima'ya paso vermişİzmir'de belediye Adriana Lima'ya paso vermiş
Belediye Başkanı'nı çıldırtan kazı çalışmasıBelediye Başkanı'nı çıldırtan kazı çalışması
Ağaoğlu'nun damadı 5 üniversite bitirmişAğaoğlu'nun damadı 5 üniversite bitirmiş
Atatürk'e hakaret eden 2 kişi için karar verildiAtatürk'e hakaret eden 2 kişi için karar verildi
Darbe komisyonu Org. Akar’a 10 soru gönderdiDarbe komisyonu Org. Akar’a 10 soru gönderdi
Antalya'da bomba iddia: 20 ton altın bulunduAntalya'da bomba iddia: 20 ton altın bulundu
Erdoğan: ''Kamudaki dağınıklık giderildi, ödül tek bir yerde toplandı''Erdoğan: ''Kamudaki dağınıklık giderildi, ödül tek bir yerde toplandı''
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS