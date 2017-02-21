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HDP'Lİ BALUKEN YİNE GÖZALTINA ALINDI

HDP'li Baluken yine gözaltına alındı

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Ankara'da gözaltına alındı.

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Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında hakkında açılan davada verilen tahliye kararına itiraz edilen İdris Baluken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Baluken, Ankara Adliyesine getirildi.

İHA
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