HDP'li Baluken yine gözaltına alındı

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında hakkında açılan davada verilen tahliye kararına itiraz edilen İdris Baluken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Baluken, Ankara Adliyesine getirildi.
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