HDP'li Başkan tutuklandı

PKK terör örgütünün propagandası yapmak iddiasıyla önceki gün Bozüyük ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen HDP Bilecik İl Başkanı Ekrem Bedevi'nin tutuklandığı bildirildi.
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