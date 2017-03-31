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HDP'Lİ BAŞKAN TUTUKLANDI

HDP'li Başkan tutuklandı

HDP Bilecik İl Başkanı Ekrem Bedevi, terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklandı.

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PKK terör örgütünün propagandası yapmak iddiasıyla önceki gün Bozüyük ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen HDP Bilecik İl Başkanı Ekrem Bedevi'nin tutuklandığı bildirildi.

İHA
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