HDP'li Beştaş'tan anayasa tepkisi

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Meclis Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifine ilişkin yaptığı konuşmada, "1982 anayasası için erkek- Türk- Sünni bir anayasa deniyordu. Bunun üstüne "erkek bir sultan" ekleniyor sadece, değişen bir şey yok. Bu, "Varlığım Cumhurbaşkanı'na armağan olsun anayasası" " dedi.

Meclis Genel Kurul'da anayasa değişikliği ile ilgili olarak konuşan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, hükümete yüklendi. Değişikliğin özgürlükleri kısıtladığını savunan Beştaş, şunları söyledi:

"AKP'li olmayan ve desteklemeyen anayasa değişikliğini özgürlük tanınmamaktadır. AKP'li olmayan herkes bir sabah kalktığında terörist olabilir. Yakında referandumda. Eğer geçerse, ki temennimiz geçmemesi, "anayasa değişikliğini konuşmak yasak" diye bir KHK çıksa herhalde kimse şaşırmayacak. O kadar çok keyfi uygulamalar var ki. Bu metinde halk, 80 milyon yurttaş, kadınlar, çocuklar, Kürt halkı, farklı inançlar yok. 1982 anayasası için erkek- Türk- Sünni bir anayasa deniyordu. Bunun üstüne "erkek bir sultan" ekleniyor sadece, değişen bir şey yok. Buna "Bir Türk anayasası" diyenlere karşı seslenmek istiyorum; Kendi dillerini, kimliklerini reddeden böyle bir değişikliğe evet diyebilirler mi? Sadece halklar değil hükümette yok. Başbakan, bakanlar, milletvekilleri yok. Başbakan ve bakanların tüm yetkileri bir kişiye devrediliyor. Bu metin işkencedir. İşkencenin devamı demektir. Farklı inanç gruplarına yönelik, ölüm anlamına gelmektedir. Bu, "Varlığım Cumhurbaşkanı'na armağan olsun anayasası'. Biz HDP olarak sadece varlığımızı, halklarımızın ve çocuklarımızın geleceğine armağan edebiliriz.'"