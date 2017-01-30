HDP'Lİ İDRİS BALUKEN TAHLİYE EDİLDİ

HDP'li İdris Baluken tahliye edildi

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tahliye edildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, tutuklu yargılandığı davada tahliye edildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan duruşmada, tutuklu sanık Baluken'in avukatları hazır bulundu.

Tutuklu bulunduğu Kocaeli 2 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan sanık Baluken, suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini istedi.

Sanık avukatları da Baluken için tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından sanığın savunmasının alınması ve delillerin toplanması ile Anayasa Mahkemesinin milletvekillerinin tutukluluk hallerinin incelenmesinde gözetilmesi gerektiğini ortaya koyduğu kriterleri gerekçe göstererek, Baluken'in tahliyesine karar verdi.

4 ayrı suçtan yargılanıyor

İddianamede, Baluken'in "devletin birliği ve ülke bütünlüğü bozmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak ve kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 23 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

LEYLA BİRLİK TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, 4 Kasım'da tutuklanmasının ardından 4 Ocak'ta çıkarıldığı ilk duruşmada serbest bırakılmıştı.

857
Müjdat Gezen'in Atatürk anısıMüjdat Gezen'in Atatürk anısı
Ensesinden vurulan çiftçinin katili oğlu çıktıEnsesinden vurulan çiftçinin katili oğlu çıktı
Trump Atatürk Havalimanı'nı da karıştırdı !Trump Atatürk Havalimanı'nı da karıştırdı !
Yeşim Salkım tecavüz iddiasından sonra ateş püskürdüYeşim Salkım tecavüz iddiasından sonra ateş püskürdü
Satanist cinayette şok raporSatanist cinayette şok rapor
Trump'a Kuran okuyan imam konuştuTrump'a Kuran okuyan imam konuştu
''Hayır'' diyen Abdüllatif Şener'den olay sözler''Hayır'' diyen Abdüllatif Şener'den olay sözler
Caner Erkin'den Asena hamlesiCaner Erkin'den Asena hamlesi
Esad ile ilgili şok iddiaEsad ile ilgili şok iddia
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS