HDP'Lİ İKİ VEKİL GÖZALTINA ALINDI

HDP'li iki vekil gözaltına alındı

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan ve HDP milletvekili Meral Danış Beştaş gözaltına alındı.

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Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı  çıkarılan HDP Van Milletvekili Lezgin Botan Ferit Melen Havalimanı'nda, HDP milletvekili Meral Danış Beştaş ise Diyarbakır'daki evinde gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, yaptığı bazı konuşmalar nedeniyle,  "Terör örgütü propagandası yapmak", "Suç işlemeye alenen tahrik" ve "Silahlı  terör örgütüne üye olmak" suçlarından 11 yıldan 40 yıla kadar hapisle  cezalandırılması talebiyle hakkında dava açılan ve ifade vermeye gitmediği için  yakalama kararı çıkarılan Botan, gözaltına alındı.

Ferit Melen Havalimanı'nda Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına  alınan Botan, işlemlerinin ardından, Van Adliyesi'ne götürüldü.

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Ocak'ta görülen duruşmada zorla  getirilme kararına rağmen duruşmalara katılmayan HDP Van Milletvekilleri Lezgin  Botan ve Adem Geveri hakkında "yakalama" kararı vererek, yurt dışına çıkış yasağı  koymuştu.

MERAL DANIŞ BEKTAŞ GÖZALTINA ALINDI

HDP milletvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır'daki evinde gözaltına alındı.

AA & DHA

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