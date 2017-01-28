HDP'li Kaya serbest bırakıldı



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, dün Afyon'da gözaltına alındı. Akşam saatlerinde İzmir Adnan Menderes Hava Limanı'na getirilen HDP'li Kaya, hava muhalefeti nedeniyle uzun süre burada bekletildi. Kaya, öğlen saatlerinde Diyarbakır'a getirilerek, saat 16.00 sıralarında da sıkı güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi'ne çıkarıldı. Kaya'nın savcılıktaki işlemleri sürerken, HDP Diyarbakır Milletvekilleri Feleknaz Uca ve Sibel Yiğitalp, Kaya'nın Diyarbakır Adliyesi'ne çıkarıldığını sosyal paylaşım sitesi twitter'den takipçilerine duyurdu.



SERBEST BIRAKILDI



HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, getirildiği Diyarbakır Adliyesi'nde savcılığa verdiği ifade verdi. Savcılığa verdiği ifadenin ardından HDP'li Kaya, adli kontrol koşulu uygulaması talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.